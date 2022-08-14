Польское издание Defence24 рассказало об учениях финских сухопутных войск, в ходе которых военнослужащие сбрасывали в Балтийское море донные мины Blocker собственного производства. Таким образом они отрабатывали блокировку Финского залива, намереваясь не пустить туда российские корабли, пишет портал «Свободная пресса».

Авторы напоминают, что на днях министр обороны Эстонии предложил Финляндии объединить усилия и превратить Балтику во «внутренний бассейн» НАТО, в который РФ попасть просто не сможет. Не исключено, что упомянутые выше учения как раз и преследовали эту цель.

Blocker – это неконтактные мины, корпус которых выполнен из стеклопластика. Суммарная масса составляет 750 кг, но мощность превышает 1 тонну благодаря использованию взрывчатки РВX. Изготовление корпуса из полимерных материалов полностью исключает обнаружение боезаряда минными тральщиками. Специальные противоминные корабли способны находить их, однако в распоряжении Балтийского флота такой только один – «Александр Обухов» проекта 21700.