Главный «рупор» украинской пропаганды Алексей Арестович высказался в том духе, что генералы ВС РФ осознают, что Одессу им не взять, несмотря на приказ президента России Владимира Путина. По его словам, эта задача «не по зубам» российским войскам.

Портал «Свободная пресса» напоминает, что совсем недавно Арестович примерно то же самое говорил о Северодонецке. А когда город оказался под контролем ВС РФ, повторил фразу, заменив Северодонецк на Лисичанск. Нетрудно предположить, что советник главы Офиса президента Украины таким же образом переберет названия всех населенных пунктов Украины.

Эксперты отмечают, что после освобождения ДНР и всей территории Донбасса, российские ВС успешно отразят контрнаступление ВСУ на Херсон. Это окончательно подорвет боевой дух украинских боевиков, что позволит взять Николаев и Одессу, практически не встречая сопротивления.