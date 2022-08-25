Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1956 году принял ряд решений, которые обеспечили достаточно высокий военный потенциал современной Украины. Портал «Свободная пресса» поясняет, что именно тогда Киев получил огромные объемы артиллерийского вооружения, которые использует до сих пор.

Хрущев в 1956 году настолько сильно уверовал в дальнобойное ракетное вооружение, что начал постепенно отказываться от разработок в создании артиллерийских установок. Часть уже имеющихся на вооружении боевых систем была передана Украине. Причем их было так много, что Киев до 1991 года и уже после объявления независимости особо не пытался строить собственные заводы по изготовлению подобного оружия.

Доставшиеся в наследство от СССР артиллерийские установки позволили Украине оказать сопротивление ВС РФ. Если бы не Хрущев, то у Киева не было бы ни единого шанса сделать это. Он бы не сумел выиграть время до получения первых западных боевых систем, а просто капитулировал бы, не имея возможности хоть что-то противопоставить российским ВС.