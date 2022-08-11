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Российские ВС продолжают уверенно наступать на Донбассе, уничтожая целые подразделения украинских националистов и наемников «иностранного легиона». придуманного президентом Украины Зеленским.

Портал «Свободная пресса» отмечает, что командование ВСУ не слишком долго размышляет над утилизацией тел. Трупы иностранных наемников просто сжигают, чтобы не тратить время на захоронение. Ведь чего-чего, а времени у боевиков украинской армии точно нет, так как ВС РФ стремительно продвигаются вперед и не оставляют противнику ни единого шанса на спасение.

Отмечается, что огню предаются не только тела наемников. Местных националистов ожидает та же участь. В условиях высокой температуры воздуха боевикам не особо хочется возиться с погибшими, поэтому их сжигают. Часто даже не особо интересуясь их персональными данными. Поэтому военнослужащие будут годами числиться в списке пропавших без вести.

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