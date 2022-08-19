ВС РФ намерены накинуть «Авдеевскую петлю» на шею боевикам ВСУ, которые находятся в одном из наиболее сильно укрепленных городов Донбасса. Они оставят противнику только один выход из населенного пункта, над которым будет сохраняться огневой контроль, рассказал портал «Свободная пресса».

Сейчас союзные силы продвигаются на Авдеевку с северного направления от Новоселовки Второй и Верхнеторецкого, а также от Песок с юга. Это позволяет почти полностью захлопнуть котел, оставив для ВСУ лишь возможность выйти из города.

Авторы публикации отмечают, что легко все это выглядит только на словах. На деле же сперва потребуется подавить артиллерийские подразделения в Красногоровке, которые были переброшены из Николаева, а также взять поселок Первомайский. Он станет плацдармом для решающего наступления на Авдеевку.