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ВС РФ за последние несколько недель уничтожили 344 танка украинской армии. Портал «Свободная пресса» рассказал, что именно танковые бригады ВСУ несут самые серьезные потери на Донбассе.

Авторы ссылаются на американское издание Forbes, которое рассказало, что ситуация с танками на Украине весьма запутана. Две бригады – пятая и четырнадцатая, – существуют исключительно на бумаге. Причем если о пятой Киев все же распространял информацию, что она якобы дислоцируется в Одессе (по факту – в глубоком тылу, в то время, когда на Донбассе идут ожесточенные бои и наблюдается нехватка бронетехники), то о 14-й бригаде не знает даже командование украинской армии.

Автор публикации сообщил, что для Украины вполне нормальным явлением считается рассказывать в СМИ о подразделениях, либо не существуют вообще, либо оказывается недоукомплектованными процентов на 80.

С танками же происходит непонятная чертовщина. Судя по заявлениям официального Киева, боевых машин стало гораздо больше, чем до спецоперации ВС РФ. В то же время некоторых бригад и вовсе не существует, будто они просто растворились в воздухе.

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