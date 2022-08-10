Аэродром в Новофедоровке – легендарное место. Именно здесь когда-то приземлялись самолеты с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, которые впервые услышали обновленный гимн СССР именно на одной из взлетных полос, поведал портал “Свободная пресса”.

Местные жители из старожилов рассказывают, что взрывы на складах в Новофедоровке ранее звучали уже дважды. Ранее их причиной была детонация боеприпасов из-за сильной жары либо неосторожности военнослужащих. По мнению генерал-майора ВКС РФ Леонида Ивлева, 9 августа причиной взрыва также могла стать аномально высокая температура воздуха. Впрочем, он не исключил и действия диверсионных групп.

Жители поселка, на территории которого располагается авиабаза, рассказали, что были вынуждены прятаться в подвалах. Прозвучало не менее 3-7 взрывов, из-за чего в домах вылетели стекла. Кроме того, в некоторых магазинах все товары оказались на полу из-за мощной взрывной волны, а крыши ряда домов получили повреждения.

Новофедоровка и Саки – это популярные курорты, на которых отдыхали россияне. После взрывов многие тут же покинули город, создав заторы на Крымском мосту. Однако сейчас все возвращается на круги своя и отдыхающие вновь загорают на пляжах.