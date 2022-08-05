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12,7 на 99 миллиметров – калибр для снайперской винтовки DXL-5 “Опустошитель”, изготовленной для стран НАТО. Именно такое вооружение применяют союзные силы в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на представителя компании Lobaev Arms, которая производит винтовку.

Собеседник агентства добавил, что сейчас оружие показывает себя хорошо. Каждый выстрел документируется.

В сообщении уточняется, что новые партии DXL-5, которые производят для российской армии отличаются калибром. Он составляет 12,7 на 108 миллиметров. Ранее Lobaev Arms сообщала, что продукция предприятия в основном шла за рубеж и частным военным компаниям.

По словам специалистов “Опустошитель” благодаря уникальной кучности стрельбы практически не имеет аналогов. У американской Barret точность стрельбы в 4 раза ниже. DXL-5 обладает также демпфирующим устройством в прикладе, благодаря чему снижается эффект от отдачи.

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