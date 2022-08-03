У ВС России и армий независимых республик Донбасса никак не получается окружить Авдеевку. Поэтому принято решение организовать лобовой штурм города, заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Они пишут, что нынешняя тактика, подразумевающая окружение Авдеевки, слишком изматывает союзные силы. Но при этом в их активе имеются достаточно серьезные успехи, которые позволяют задуматься о лобовой атаке на город, хотя изначально такая идея противоречила логике.

Так, Народная милиция ДНР достаточно успешно действует на коксохимическом заводе в Авдеевке, уничтожая там последние силы противника. Его сопротивление было сломлено после длительных атак, которые все же завершились успехом. Теперь российские войска могут пойти напролом и при поддержке армий ДНР и ЛНР взять город штурмом.