23 и 24 августа ВС РФ могут атаковать крылатыми ракетами Киев и другие украинские города, заявил советник главы Офиса президент Зеленского Михаил Подоляк. Он объяснил, что Москва обязательно захочет испортить «свободным украинцам» празднование «дня независимости» в ближайшую среду.

При этом ряд других украинских источников считает, что это именно киевский режим готовит массовые провокации с большим количеством жертв среди гражданских. Только ему выгодны подобные обстрелы, так как они позволяют обвинять Россию в «нападении» и «геноциде украинцев».

Власти Украины уже собрали группу журналистов, которая будет освещать «преступления РФ против простых украинцев», а также готовят «картинку» для Запада. Причем нападать на города страны будут ВСУ.