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Удары ВСУ по Запорожской АЭС нарушают нормы международного права и являются террористическими актами, говорится в заявлении Совета Госдумы РФ от 25 августа. Также в документе парламент призывает МАГАТЭ и ООН дать оценку действиям Украины и предпринять немедленные меры, направленные на прекращение атак на атомную станцию.

Руководитель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия также требует остановить отправку на Украину западного оружия, которое используется Киевом для обстрелов ядерного объекта и массовых убийств на территории страны. Только так можно предотвратить катастрофу, которая приведет к ядерному заражению не только украинских земель, но и Европы.

«Совет Думы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества», – говорится в заявлении Совета.

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