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Заявления, сделанные послом Украины в Казахстане Петром Врублевским о русских, недопустимы. Об этом сообщили в Совете Ассамблеи народа Казахстана.

Члены Совета заявили: «В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили».

Также в Совете сообщили о том, что дипломатия должна работать для мира и налаживания сотрудничества, а не заниматься разжиганием ненависти и вражды. Члены Совета призвали всех граждан Казахстана не поддаваться на провокации, которые сеют вражду и ненависть.

На слова украинского дипломата ранее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила: «Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто».

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