Действующие и бывшие сотрудники Запорожской атомной станции записали видеообращение к украинским властям и мировому сообществу. В нем они призывают украинские ВС прекратить бездумно обстреливать АЭС, а также предупреждают о серьезных рисках возникновения техногенной катастрофы.

Андрей Луганый, который в настоящий момент работает на станции, рассказал, что две недели подряд обстреливается и сам город, и промышленная площадка АЭС. Причем сотрудники отлично видят, что это дело рук украинской армии.

«Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра. Пожалуйста, прекратите, ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе», – добавил он.

Еще трое сотрудников подробно описали те последствия, которые могут спровоцировать обстрелы АЭС. Они призвали международное сообщество внимательно присмотреться к проблеме, что позволит понять, кто именно наносит удары по ядерному объекту.