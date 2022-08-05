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Интервью Герхарда Шредера после поездки в Россию и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, получило широкий резонанс в Германии. Это указывает на начало напряженной закулисной работы, результатом которой должно стать полное переосмысление внешней политики страны, рассказал политолог Александр Сосновский.

Он напомнил, что еще недавно Шредер попал под настоящую лавину критики за высказывания в поддержку России. Ему припоминали дружбу с Путиным в бытность канцлером ФРГ, фактически сделали политика изгоем. Но сейчас ситуация резко изменилась.

Немецкие СМИ опубликовали интервью Шредера, не внося никаких корректив в его заявления. Мало того, они дали экс-канцлеру высказать свое мнение, не пытаясь вешать на него очередные ярлыки и не перебивая. Один факт того, что журналисты основных медийных ресурсов захотели получить эксклюзивное интервью Шредера показывает, что ФРГ начинает медленно, но уверенно изменять внешнеполитический курс.

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