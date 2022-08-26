читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ведущий Владимир Соловьев крайне возмущен решением суда в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он убежден в том, что суд должен был принять более жесткое решение. Подробности передает издание URA.ru.

По словам Соловьева, введенные ограничительные меры очень мягкие. А решения суда должны быть всегда «прозрачны и понятны». Владимир Соловьев прокомментировал свою точку зрения: «Когда мы видим за такого же рода обвинения совсем другие решения судов, это удивляет. Если мы на гуманистической стороне правосудия, то давайте для всех. Чтобы не было такого, что одних закрывают под домашний арест или вообще убирают в СИЗО, а других гладят по головке. Логика должна быть».

Также он раскритиковал оценку суда представленных материалов. У Соловьева вызывают сомнения вопросы, касающиеся ручательства за подсудимого со стороны Юрия Шевчука и Дмитрия Муратова.

Вам может понравиться

Сивков назвал простой способ сделать военную помощь Украине от США бесполезной

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал сообщение о новой военной помощи США для Украины на сумму в 3 миллиарда долларов. Он рассказал агентству РИА Новости, что ВС РФ стоило бы ускорить

«Солнцепеки» прокладывают дорогу на Авдеевку и Одессу

Российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» наносят удары по населенному пункту Благодатное, в котором находился 106-й батальон 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате атаки противника удалось уничтожить. Подробности передает издание

Ракеты ВКС РФ уничтожили украинский тральщик “Геническ” и патрульный катер “Славянск”

ВС РФ продолжают успешно уничтожать то, что Украина называла своим флотом. Новые ракетные удары отправили на дно Черного моря рейдовый тральщик «Геническ», а также патрульный катер «Славянск», сообщил портал «Русская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – пасмурно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 26 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 26 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |