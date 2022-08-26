Ведущий Владимир Соловьев крайне возмущен решением суда в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он убежден в том, что суд должен был принять более жесткое решение. Подробности передает издание URA.ru.

По словам Соловьева, введенные ограничительные меры очень мягкие. А решения суда должны быть всегда «прозрачны и понятны». Владимир Соловьев прокомментировал свою точку зрения: «Когда мы видим за такого же рода обвинения совсем другие решения судов, это удивляет. Если мы на гуманистической стороне правосудия, то давайте для всех. Чтобы не было такого, что одних закрывают под домашний арест или вообще убирают в СИЗО, а других гладят по головке. Логика должна быть».

Также он раскритиковал оценку суда представленных материалов. У Соловьева вызывают сомнения вопросы, касающиеся ручательства за подсудимого со стороны Юрия Шевчука и Дмитрия Муратова.