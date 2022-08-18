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В Эстонии, Литве и Латвии власти не имеют даже представления о демократии, о которой так часто говорят. Мало того, эта проблема не обошла и Италию, руководство которой просто своровало принадлежащее Владимиру Соловьеву недвижимое имущество, рассказал сам российский телеведущий.

«Наши люди имущество покупали? Это имущество не жалко. У меня мое итальянское своровали, да и пусть подавятся, сволочи!», – высказал свою позицию Соловьев.

Он также назвал прибалтийские государства, отменившими виды гражданам России, нацистскими. Европа много говорит о соблюдении законов, о том, что нормы законодательства не имеют обратной силы, однако на самом деле действуют исключительно, как выгодно им, не обращая внимание на законы.

Отмена виз показывает, что европейские государства плевать хотели на те нормы, которые они сами же и принимают. Если им будет выгодно сделать что-либо вопреки законам, они мгновенно забудут о так прославляемых демократических принципах, являющихся пустым звуком.

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