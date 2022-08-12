Светлана Лобода продолжает критиковать россиян, грубо высказываться в адрес нашей страны. Но журналист Владимир Соловьев напомнил ей, как певица зарабатывала огромные деньги на русскоязычных хитах.

Ранее Лобода, которая уехала из России, дала интервью грузинскому продюсеру Ноэ Сулаберидзе. Она заявила, что все интеллигентные люди уже давно из страны уехали. Остались только те, кто не знает другого мнения, кроме того, что высказывают по телевизору.

Владимир Соловьев очень возмутился высказываниям певицы. Он отметил, что она, будучи гражданкой Украины, почему-то зарабатывала именно в России. Также он напомнил ей недавнее выступление вместе с украинским певцом Максом Барских в Нью-Йорке.

Соловьев добавил, что вся интеллигенция уехала для того, чтобы провести «корпоративчик» за 100 тысяч долларов на русском языке.