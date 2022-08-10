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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость об обыске в доме экс-президента США Дональда Трампа анекдотом.

«В ходе обыска у Дональда Трампа обнаружено: купюра номиналом 500 рублей; скидочная карта магазина “Пятерочка”; логин и пароль от личного кабинета портала “Госуслуги”», – написал Соловьев в своем телеграм-канале.

Обыски в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, принадлежащем Трампу, длились около 9 часов. Проводили их сотрудники ФБР. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась давать свои комментарии действиям Федерального бюро расследований. На соответствующий вопрос журналистов она предложила им обратиться в Минюст США, который ведет соответствующие дела.

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