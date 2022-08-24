Российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» наносят удары по населенному пункту Благодатное, в котором находился 106-й батальон 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате атаки противника удалось уничтожить. Подробности передает издание “Свободная Пресса“.

Взятие Благодатного играет важную стратегическую роль для дальнейшего продвижения к Одессе. Через село открывается дорога Одесса-Николаев-Херсон, по которой осуществлялись поставки техники украинским боевикам.

Мощность “Солнцепека” оценили даже на Западе. Австрийские журналисты отметили, что удар от этой системы может конкурировать только с ударом ядерной бомбы.

Корреспондент Джейми Сайдел сообщил: «Цель термобарических ракет — уничтожение укрепленных позиций защитников: фортов, бункеров, глубоких траншей. В результате взрыва получается эффект объемного вакуума. У боеприпасов «Солнцепека» много названий. Аэрозольная бомба. Вакуумная бомба. Топливно-воздушная взрывчатка. Их отличительной особенностью является мощная ударная волна — намного большая, чем у обычных взрывчатых веществ».

Эксперты отмечают, что “Солнцепек” начали использовать намного чаще, что позволяет быстрее продвигаться по территории Украины.