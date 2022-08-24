читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» наносят удары по населенному пункту Благодатное, в котором находился 106-й батальон 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате атаки противника удалось уничтожить. Подробности передает издание “Свободная Пресса“.

Взятие Благодатного играет важную стратегическую роль для дальнейшего продвижения к Одессе. Через село открывается дорога Одесса-Николаев-Херсон, по которой осуществлялись поставки техники украинским боевикам.

Мощность “Солнцепека” оценили даже на Западе. Австрийские журналисты отметили, что удар от этой системы может конкурировать только с ударом ядерной бомбы.

Корреспондент Джейми Сайдел сообщил: «Цель термобарических ракет — уничтожение укрепленных позиций защитников: фортов, бункеров, глубоких траншей. В результате взрыва получается эффект объемного вакуума. У боеприпасов «Солнцепека» много названий. Аэрозольная бомба. Вакуумная бомба. Топливно-воздушная взрывчатка. Их отличительной особенностью является мощная ударная волна — намного большая, чем у обычных взрывчатых веществ».

Эксперты отмечают, что “Солнцепек” начали использовать намного чаще, что позволяет быстрее продвигаться по территории Украины.

Вам может понравиться

Запад готовит украинских боевиков к ближним контактным боям

Украинские националисты скоро будут вынуждены перейти от атак из глубины к тактике ближнего боя. Такое мнение высказали эксперты американского издания The New York Times, проанализировав состав последних партий вооружения Украины

Опубликованы кадры боевой работы ТОС-1А “Солнцепек” при штурме поселка Пески в Донбассе

В Сети появилась видеозапись решающего штурма поселка Пески 10 августа, в котором одну из ключевых ролей исполнили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Они применялись для уничтожения «непробиваемой» обороны украинских боевиков, огонь

Командование “Юг” ВСУ заявило, что украинская армия ведет контрнаступление на Херсон

Официальные лица Украины потеряли связь не только с реальностью, но и друг с другом. Они уже не координируют заявления, которые делают для прессы, что приводит к казусам, пишет сайт «Военное
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | город Мытищи: погода, 24 августа – пасмурно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Королев: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 24 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 24 августа – ясно, до 32 °C |