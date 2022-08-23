С самого начала спецоперации ВС РФ на Украине Киев нагло врет буквально о каждом событии на фронте. Он часто перекручивает реальную информацию в свою пользу, иногда даже не замечая, что противоречит сам себе.

Так, в начале июня командование ВСУ обвинило российских военных в подрыве моста в Святогорске. В результате взрыва обвалился один из пролетов, что привело сооружение в негодность. В Киеве тогда заявили, что российские военные уничтожением моста хотели заблокировать в городе местное население, а также нарушить логистику ВСУ.

На днях руководство Сил специальных операций сообщило совершенно обратное. Оказывается, мост был взорван диверсантами украинской армии, чтобы не дать ВС РФ проводить военные операции и организовывать доставку в город техники и вооружения. В ССО просто решили, что об июньском заявлении все уже забыли и можно выдать на-гора новое заявление.

То же самое происходит и с другими эпизодами. Киев обвиняет ВС РФ в обстрелах Запорожской АЭС, выкручивается, сообщая, что ВСУ не прячутся за гражданским населением. В первые недели СВО командование украинской армии предупреждало жителей прибрежных городов о минах, которые были установлены для противодействия российскому десанту, а уже через месяц оно же заявило, что мины расставила тоже РФ.

Киевское вранье рассчитано на граждан Украины и на Запад, однако сейчас в него верят лишь единицы. Либо совсем уж упоротые националисты, которые уверены в правдивости заявление властей.