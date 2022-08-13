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Украинские националисты пылают ненавистью к российским военнослужащим, что доказывают многочисленные видеозаписи с издевательствами и бессмысленными пытками. Бойцы ВС РФ, напротив, относятся к противнику безо всякой жестокости.

Так, в телеграм-канале Kotsnews появилась видеозапись, на которой российские военные спасают жизнь раненому украинцу. Они обнаружили бойца в одном из блиндажей, выбивая противника с оборонительных позиций. Пленный начал просить не стрелять в него, однако делать этого никто и не собирался.

Один из военнослужащих на видео дает указание помочь украинскому военному, после чего он оказывается в плену. Некоторые российские бойцы награждают его оскорбительными эпитетами, но их вполне можно понять, так как боевики ВСУ на Донбассе творят настоящие зверства.

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