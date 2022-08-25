Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На стороне России всегда остаются 6 000 союзников, которые готовы в любой момент смести с лица земли «гегемона», коим возомнили себя Соединенные Штаты. Причем большое количество сателлитов и вассалов никак не смогут помочь США, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напомнили, что у США в партнерах достаточно много стран, однако от них они помощи точно не дождутся. Это всего лишь куклы на веревочках, которыми Вашингтон вертит как хочет. Сегодня он поставляет «партнерам» оружие, а завтра бросит их на произвол судьбы и забудет даже название государства.

У России же, помимо Беларуси и партнеров по ОДКБ, имеется 6000 ядерных боеголовок, которые не подведут никогда. Они смогут развеять в пыль весь Североатлантический блок, если в этом возникнет необходимость. Кроме того, это «союзники» являются мощным сдерживающим фактором, из-за которого вассалы Вашингтона боятся идти против России, не желая быть уничтоженными из-за демонстративного маразма Байдена.

Вам может понравиться

В России разработан дрон-камикадзе, аналогичный американскому Switchblade, но вдвое мощнее

Новейший российский дрон-камикадзе ЛАОП-500 представляет собой модернизированный аналог американского Switchblade 300. Однако при это он обладает увеличенной вдвое мощностью и способностью на протяжении 20 минут высматривать для себя цель с

РГ: Гиперзвуковой ракетный комплекс “Кинжал” может уничтожить систему ПРО Aegis Ashore в Румынии

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» при необходимости сметут американский комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, который дислоцируется в Румынии. Они уже применялись для ударов на примерно такие же расстояния и успешно справились

Военный эксперт Артамонов рассказал, кто ближе к победе в боях за ДНР

ВСУ много лет укрепляли свою «линию Мажино» в Славянско-Краматорской агломерации, однако союзные силы постепенно приближаются к ней, рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Он напомнил, что ВС РФ сейчас ведут бои
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 33 °C |