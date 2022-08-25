На стороне России всегда остаются 6 000 союзников, которые готовы в любой момент смести с лица земли «гегемона», коим возомнили себя Соединенные Штаты. Причем большое количество сателлитов и вассалов никак не смогут помочь США, пишет китайское издание Sohu.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напомнили, что у США в партнерах достаточно много стран, однако от них они помощи точно не дождутся. Это всего лишь куклы на веревочках, которыми Вашингтон вертит как хочет. Сегодня он поставляет «партнерам» оружие, а завтра бросит их на произвол судьбы и забудет даже название государства.

У России же, помимо Беларуси и партнеров по ОДКБ, имеется 6000 ядерных боеголовок, которые не подведут никогда. Они смогут развеять в пыль весь Североатлантический блок, если в этом возникнет необходимость. Кроме того, это «союзники» являются мощным сдерживающим фактором, из-за которого вассалы Вашингтона боятся идти против России, не желая быть уничтоженными из-за демонстративного маразма Байдена.