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ВВС Словакии хотят вывести из состава истребители МиГ-29, но сначала их покажут на авиашоу SIAF 2022. Оно должно состояться на летном поле авиабазы Кухиня в период с 27 по 28 августа. Подробности сообщил глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь.

С 1 сентября и до конца 2023 года безопасность воздушного пространства над Словакией будут обеспечивать ВВС Чехии и Польши. Затем Вашингтон планирует поставить Словакии 14 истребителей F-16 или F-35. Первая партия самолетов может поступить уже к концу 2023 года.

А свои списанные истребители, которые были в составе ВВС Словакии более тридцати лет, власти планируют передать на Украину в качестве очередной партии военной помощи. Но пока нет окончательного решения о судьбе этих боевых машин.

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