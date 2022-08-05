читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Следственный комитет займется правовой оценкой высказываний телеведущей Янины Соколовой о «необходимости убийства русских по национальному признаку», сообщили в пресс-службе ведомства. Поручение провести проверку заявлений о «беспощадном уничтожении» дал лично глава СК Александр Бастрыкин, пишет РИА Новости.

«По поручению главы ведомства в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания, по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей», – отмечается в пресс-службе.

Напомним, что ранее руководитель СК дал поручение провести проверку в отношении американского наемника, который признал свою вину в жестоком обращении с военнослужащим российских ВС. «Солдат удачи» Бенджамин Велкро также озвучивал планы по «уничтожению России».

Вам может понравиться

Эксперт Винокуров: визит Пелоси на Тайвань улучшит отношения России и Китая

КНР перестанет искать способы наладить отношения с США и пойдёт на сближение с Россией. Причина тому – провокационный визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Такое мнение РИА

Жительницу Украины обвиняют в госизмене за сожительство с военнослужащим ВС РФ

Сожительство с военнослужащим российской армии на Украине приравняли к государственной измене. Так, жительница Сумской области, по информации следствия, «наладила контакт» с бойцом ВС РФ, а также стирала одежду и готовила

В Запорожье назвали иллюзиями заявления Киева вернуть освобождённые территории

Заявления украинских властей о возврате освобожденных ВС РФ, а также бойцами ДНР и ЛНР территорий, относятся к области “ненаучной фантастики”. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |