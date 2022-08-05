Следственный комитет займется правовой оценкой высказываний телеведущей Янины Соколовой о «необходимости убийства русских по национальному признаку», сообщили в пресс-службе ведомства. Поручение провести проверку заявлений о «беспощадном уничтожении» дал лично глава СК Александр Бастрыкин, пишет РИА Новости.

«По поручению главы ведомства в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания, по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей», – отмечается в пресс-службе.

Напомним, что ранее руководитель СК дал поручение провести проверку в отношении американского наемника, который признал свою вину в жестоком обращении с военнослужащим российских ВС. «Солдат удачи» Бенджамин Велкро также озвучивал планы по «уничтожению России».