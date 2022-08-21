Россия обязана в ответ на убийство киевскими террористами Дарьи Дугиной созвать Совет безопасности ООН. Взрыв внедорожника на Можайском шоссе, в котором погибла дочь известного философа, должен получить такой же международный резонанс, как и приписываемые ранее РФ «отравление» Скрипалей или одного известного блогера, уверен военный корреспондент Александр Сладков.

На заседании Совбеза РФ должна потребовать всестороннего расследования гибели Дарьи. При этом не обязательно сразу же озвучивать оперативные данные, но время от времени детали следствия необходимо оглашать. Кроме того, важно назначить ответственного за расследование из числа высокопоставленных чиновников.

Кроме того, в ходе заседания Совбеза, по мнению военного корреспондента, надо поднять три ключевых вопроса – предотвращение ядерного терроризма ВСУ на Запорожской АЭС, а также угроз химических или биологических атак. Кроме того, одним из вопросов должна быть террористическая деятельность бандеровских диверсионных групп на российской территории, передает портал «Русская весна».

По словам Сладкова, ужасное преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина, необходимо использовать, чтобы продемонстрировать угрозу, которую несет всему миру киевский режим.