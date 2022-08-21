читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия обязана в ответ на убийство киевскими террористами Дарьи Дугиной созвать Совет безопасности ООН. Взрыв внедорожника на Можайском шоссе, в котором погибла дочь известного философа, должен получить такой же международный резонанс, как и приписываемые ранее РФ «отравление» Скрипалей или одного известного блогера, уверен военный корреспондент Александр Сладков.

На заседании Совбеза РФ должна потребовать всестороннего расследования гибели Дарьи. При этом не обязательно сразу же озвучивать оперативные данные, но время от времени детали следствия необходимо оглашать. Кроме того, важно назначить ответственного за расследование из числа высокопоставленных чиновников.

Кроме того, в ходе заседания Совбеза, по мнению военного корреспондента, надо поднять три ключевых вопроса – предотвращение ядерного терроризма ВСУ на Запорожской АЭС, а также угроз химических или биологических атак. Кроме того, одним из вопросов должна быть террористическая деятельность бандеровских диверсионных групп на российской территории, передает портал «Русская весна».

По словам Сладкова, ужасное преступление, в результате которого погибла Дарья Дугина, необходимо использовать, чтобы продемонстрировать угрозу, которую несет всему миру киевский режим.

Вам может понравиться

Раскрыта подоплека “противовоздушных боев” над Крымом в ночь на 18 августа

ВС РФ повысили боевую готовность в Крыму, что позволяет отражать любые атаки на полуостров, рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Так он прокомментировал работу систем ПВО в Керчи и близ Севастополя

Военный эксперт Алехин назвал регионы РФ, по которым могут ударить ВСУ

В Ровенском районе Белгородской области диверсанты ВСУ подорвали склад. Кроме того, они запускают беспилотники по Крыму, занимаясь откровенной партизанщиной, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин порталу «Украина.ру». Он предположил, что уже

Глава ДНР Пушилин обвинил Украину в убийстве дочери философа Дугина Дарьи

На внедорожнике, при взрыве которого погибла Дарья Дугина, должен был также ехать ее отец. Именно он мог быть целью украинских террористов, считает глава ДНР Денис Пушилин. «Мерзкие негодяи! Террористы украинского
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 21 августа – переменная облачность, до 31 °C |