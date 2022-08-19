Когнитивные способности лабораторных крыс заметно снижаются, если поить их сладкой «Кока-Колой». Такой вывод сделали британские ученые, которые давали напиток подопытным животным на протяжении 57 дней.

Крыс разделили на две большие группы, после чего в каждой из них отобрали подгруппы по возрасту, в которые попали двух-, восьми- и 14-месячные животные. Первой группе давали исключительно сладкую «Кока-Колу», а вторая получала обычную воду.

Выяснилось, что из-за «Колы» крысы начинали утрачивать память. Также они долго плутали в лабиринтах в отличие от животных второй группы. Это доказало снижение когнитивных способностей.

После окончания эксперимента крыс умертвили и внимательно исследовали состояние тканей мозга. Оказалось, что «Кока-Кола» негативно повлияла на работу гиппокампа, а также спровоцировала ряд нарушений во фронтальной коре мыслительного органа животных.