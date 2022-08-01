Замначальника Главного управления разведки при Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВС РФ способны в минимальные сроки передислоцировать подразделения на то направление, которое нужно.

В интервью британскому таблоиду The Guardian он уточнил, что речь идет о крупных соединениях войск, которые могут буквально за две три недели быть переброшены в любой район Украины.

Такая оперативность позволяет Москве заранее просчитывать, какое из направлений будет приоритетным и передислоцировать туда основные силы. Также при необходимости она может перебросить большую группу войск в Беларусь и уже через две недели снова начать крупномасштабное наступление на Киев.

Напомним, ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что в ответ на теракт в Севастополе РФ должна признать ГУР Украины террористической организацией и нанести по нему ракетный удар.