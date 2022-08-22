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Текущие темпы проведения специальной военной операции на Донбассе вполне достаточны, если брать во внимание особенности поставленных перед ВС РФ боевых задач. Они должны не только освободить регион, но еще и минимизировать разрушения инфраструктуры в населенных пунктах, а также потери среди мирных жителей и личного состава союзных сил, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что на Донбассе имеется два заслуживающих внимания укрепрайона – это Славянск и Краматорск. После установления контроля над ними темпы спецоперации значительно увеличатся.

Киев выстраивал фортификационные сооружения лишь на подконтрольной ему территории ДНР и ЛНР, а в других регионах серьезных укреплений практически нет. Именно поэтому власти страну уже охватывает паника и они даже из Днепропетровска вывозят секретные документы, отметил аналитик.

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