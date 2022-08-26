Германия больше не может отправлять Киеву вооружение, так как собственные запасы подходят к концу. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков. Подробности передает издание РИА “Новости”.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия не станет поставлять Украине оружие для нанесения ударов по территории России. При этом ранее он обещал отправить Киеву зенитные самоходные установки Gepard, гаубицы и системы противовоздушной обороны Iris-T со специальным радаром.

В Германии уже открыто стали говорить о том, что в стране наблюдается дефицит оружия. Константин Сивков отметил: “На эту тему уже открыто говорят в Германии, потому что Германии нечего поставлять. Они все, что могли поставить из систем вооружения, уже поставили”.

Кроме того, эксперт уверен, что немецкий канцлер не хочет, чтобы его страна “ввязывалась в войну против России”. Сивков отметил, что Германия и не собиралась отправлять Украине современное оружие и технику, среди которой танки Leopard в шестой и седьмой модификациях, обладающих хорошей бронепробиваемостью. У Германии этих боевых машин уже почти не осталось. Уже даже остановлены поставки в Польшу.