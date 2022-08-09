Открытие нового завода по производству турецких ударных дронов Bayraktar на Украине не окажет существенного влияния на ход спецоперации. На реализацию этого проекта потребуется ни один год. Об этом заявил в интервью РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее стало известно, что Турция планирует построить на территории Украины завод по производству беспилотников Bayraktar. По имеющейся информации, компания уже купила земельный участок под строительство, зарегистрировала предприятие.

Эксперт отметил, что теперь этот завод станет новой легитимной целью для российской армии, так как на нем будет производиться боевое оружие.

Украина до 2020 года импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. Но с 2021 года она начала свое собственное производство по соглашению с турецкой компанией.