читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Открытие нового завода по производству турецких ударных дронов Bayraktar на Украине не окажет существенного влияния на ход спецоперации. На реализацию этого проекта потребуется ни один год. Об этом заявил в интервью РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее стало известно, что Турция планирует построить на территории Украины завод по производству беспилотников Bayraktar. По имеющейся информации, компания уже купила земельный участок под строительство, зарегистрировала предприятие.

Эксперт отметил, что теперь этот завод станет новой легитимной целью для российской армии, так как на нем будет производиться боевое оружие.

Украина до 2020 года импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. Но с 2021 года она начала свое собственное производство по соглашению с турецкой компанией.

Вам может понравиться

По Израилю выпущено более 500 ракет, обстрелы с целью перегрузить ПВО продолжаются

Более 500 ракет выпустили радикалы сектора Газа по Израилю всего за двое суток очередного витка конфликта, рассказал портал Avia.Pro. Отмечается, что ПВО Армии обороны сбивает подавляющее большинство боезарядов, демонстрируя эффективность

США хотят избавиться от Зеленского

Результаты украинской армии в ходе проведения спецоперации не устраивают Вашингтон. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский уже становится ненужным. США начали искать ему замену. Такое мнение высказала обозреватель РИА

The Guardian: ВСУ отправляют на передовую неподготовленных новобранцев

Наемник из Австралии Мэтт Ро, который занимался ландшафтным дизайном и садоводством, но отправился на Украину в качестве «солдата удачи», рассказал об одной из главных проблем ВСУ – полном отсутствии подготовки
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |