Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал сообщение о новой военной помощи США для Украины на сумму в 3 миллиарда долларов. Он рассказал агентству РИА Новости, что ВС РФ стоило бы ускорить темпы специальной военной операции.

По словам Сивкова, быстрое продвижение российских войск сделает совершенно бесполезным даже столь крупный объем военной помощи. Если же спецоперация продолжится в столь же медленном темпе, противник успеет не только получить вооружения американского образца, но еще и научиться эффективно его применять.

Вашингтон существенно повышает масштабы поставок оружия на Украину, вкладывая в этот процесс весьма внушительные суммы, отметил аналитик. Также он напомнил, что в Великобритании, США и других странах параллельно проводится обучение украинских военных использованию западных вооружений.