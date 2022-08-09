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Войска Луганской Народной Республики продолжают помогать в освобождении населенных пунктов ДНР от украинских боевиков. Они развивают наступление, нанося мощные удары по позициям украинских боевиков. Подробности сообщают корреспонденты “Русской Весны“.

Артиллерия союзных войск накрывает вражеские позиции. Под плотным огнем оказываются не только украинские националисты, но и иностранные наемники, которые отправляются воевать на стороне ВСУ.

Подробности боев рассказал военнослужащий союзной армии Луганской Народной Республики Николай Белозеров: «Освободив территорию ЛНР, мы помогаем нашему братскому народу, дончанам нашим. И когда мы освобождаем эти территории, люди, я не ожидал такого, но они реально встречают нас со слезами на глазах. Поэтому мы больше не позволим здесь править Европе и Америке. Здесь будет Россия. Это наша земля. Мы не позволим никому здесь хозяйничать».

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