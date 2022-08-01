Продюсер франшизы «Рокки» Ирвин Уинклер подвергся серьезной критике со стороны актера Сильвестра Сталлоне. В социальных сетях актер резко высказался о новости про разработку спин-оффа о боксере Иване Драго и его сыне.

Авторы издания Deadline опубликовали высказывания Сталлоне: «Еще одно печальное известие. Вновь жалкий продюсер и его эгоистичные бесполезные дети собирают по косточкам то, что осталось от замечательного персонажа. Как вы вообще можете смотреть в зеркало? Приношу извинения фанатам, я никогда не хотел, чтобы «Рокки» стал жертвой жадности».

Спор между Сталлоне и Уинклером по поводу прав на кинофраншизу ведется уже давно. В следующем году ожидается выход девятой части серии “Крид 3”. Фильм станет первой лентой в саге без участия Сталлоне.