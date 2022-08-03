Телевизионный материал, в котором утверждалось, что жители Херсона “плакали от радости” при получении российских паспортов, вызвал негодование у шведских зрителей. Аудитория сочла, что репортаж пропитан российской пропагандой. Из-за этого шведскому телеканалу SVT, который выпустил его в эфир, пришлось извиняться. Об этом сообщает Dagens Media.

Кадры с получением российских паспортов в Херсоне сняли журналисты Reuters, которым российские власти не ставили жёстких ограничений – они могли снимать практически всё, что хотели. Само вручение паспортов проводилось в начале июня. На кадрах видно, как люди радуются, получая документ о гражданстве РФ. За кадром при этом играет гимн России.

После того, как репортаж с этими кадрами показал SVT в конце июля, на телеканал начались жалобы в шведский Наблюдательный совет по радио и телевидению. К началу августа жалоб было почти полсотни. В этой связи телеканал принёс извинения. В его официальном сообщении говорилось, что “зрителям нужно было дать больше контекста происходящему”.