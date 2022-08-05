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Приближающийся разгром украинской армии в Авдеевке и Песках заставит националистические силы отойти на последнюю линию обороны и прекратить обстрелы Донецка, которые продолжались на протяжении последних 8 лет, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он рассказал изданию «Взгляд», что для прекращения террористических обстрелов столицы ДНР необходимо отбросить ВСУ до линии Славянск – Константиновка -Краматорск.

По словам Шурыгина, именно территория от Авдеевки и Бахмута до Славянска все эти годы оставалась плацдармом для обстрелов Донецка. Но сейчас ВС РФ активно наступают и намерены в короткие сроки решить все боевые задачи на Донбассе. После этого они скорее всего пойдут на Одессу и Николаев.

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