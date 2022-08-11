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Несмотря на заявления официального Киева о том, что все анонсы «контрнаступления» — это всего лишь дезинформация, командование ВСУ все же вряд ли отказалось от попыток контратаковать. Сейчас оно усиленно стягивает войска, надеясь собрать обещанную «миллионную армию», рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что какие-то шансы на успех у Киева есть, но для этого ему потребуется как минимум повторить ту же тактику, которую используют ВС РФ. То есть, задействовать большое количество артиллерийских орудий для интенсивного огня.

Артиллерия в распоряжении ВСУ имеется, уверен эксперт. Боевики могут задействовать в районе контрудара до 200 реактивных систем залпового огня и гаубиц. Особое внимание нужно обращать на высокоточные РСЗО HIMARS и MRLS, которые обладают достаточной дальностью для ударов по командным пунктам, складам с боеприпасами и ГСМ, мостам и важным дорожным развязкам.

Для успешного наступления Киева требуется соблюдение еще одного условия – полного бездействия союзных сил. Но вот этого как раз и нет, ВС РФ и Народная милиция независимых республик Донбасса уверенно продолжают наступление. И вряд ли позволят ВСУ действовать по своему усмотрению.

Шурыгин отметил, что независимо от того, сколько еще продлится конфликт, в августе состоится сражение, которое предопределит его исход на много месяцев вперед.

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