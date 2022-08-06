Непрекращающиеся обстрелы мирных городов ДНР со стороны украинских националистов привели к гибели пяти гражданских жителей республики. Кроме того, 29 человек получили ранения разной степени тяжести, рассказали представители Штаба территориальной обороны.

Помимо этого, ВСУ задействовали реактивные системы залпового огня, чтобы разбрасывать в городах Донбасса противопехотные мины-лепестки. Они представляют серьезную опасность, так как могут сделать случайно наступившего на них или заинтересовавшегося странным предметом человека инвалидом. Если своевременно не оказать медицинскую помощь подорвавшемуся на такой мине, не исключен и летальный исход.

Напомним, что ранее военный эксперт Виктор Баранец заявил, что установления контроля союзных сил над Авдеевкой не поможет предотвратить новые обстрелы Донецка боевиками ВСУ.