Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер положительно оценил решение бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Речь идет об отказе принять Украину в состав Альянса в 2008 году. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Stern.

Герхард Шредер рассказал: «Членство Украины в НАТО — благо, кто этому помешал на саммите НАТО в 2008 году? Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Это было мудрое решение, и даже господин Зеленский сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии».

7 июня Ангела Меркель разъяснила, почему она выступила против ускорения принятия Украины в состав Альянса на саммите в 2008 году. По словам Меркель, в то время на Украине царила политическая коррупция. Кроме того, положительное решение могло бы спровоцировать серьезный конфликт с Москвой.