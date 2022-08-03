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Ответственность за проблемы с турбиной “Северного потока” лежит исключительно на компании Siemens Energy. Такое мнение высказал бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

По словам бывшего главы государства, компания должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее доставить турбину в Россию. В своем интервью для издания Stern он сообщил: «Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после техобслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю».

Для того, чтобы газопровод нормально функционировал, необходимо наличие пяти турбин. А турбина компании Siemens, которая необходима для эксплуатации “Северного потока”, не могут поступить из-за отсутствия разрешения с российской стороны. Олаф Шольц утверждает, что турбина готова к использованию.

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