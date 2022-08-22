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Российские специалисты внимательно изучают образцы иностранного вооружения, которые были захвачены во время специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал в эфире “России-1” министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Со слов главы оборонного ведовства, российские эксперты уже нашли слабые стороны и недостатки в трофейном оружии. Именно на этом и сконцентрирована работа по изучению образцов – найти слабые места и определить, что можно противопоставить западному вооружению, находящемуся в рядах ВСУ.

Вооружение страны Запада, прежде всего США, начали усиленно поставлять на Украину ещё до начала специальной военной операции России в Донбассе. После 24 февраля, когда она началась, военная помощь усилилась. Среди прочего западные страны отправляют на Украину самоходные артиллерийские установки, военный транспорт, противотанковые комплексы и так далее. В Москве неоднократно заявляли, что иностранное вооружение и склады с ним являются законной целью для российских войск.

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