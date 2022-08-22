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Канцлер Германии Олаф Шольц намеревается открыть для своей страны новые области сотрудничества с Канадой. Он заявил, что в ходе визита в Оттаву попытается заключить соглашение о поиске альтернатив российскому сырью.

Шольц уточнил, что речь идет о кооперации с Канадой в сфере разработки зеленого водорода и его использования в качестве альтернативы так необходимым Германии энергоносителям.

Кроме того, немецкий канцлер надеется заключить соглашения на поставку сжиженного природного газа и природных ресурсов, которыми, как заявил Шольц, богата Канада.

Напомним, что Германия активно пытается сократить поставки в страну российского газа и ищет ему альтернативу. Так, власти ФРГ уже анализировали варианты с приобретением СПГ у компании Shell и других производителей.

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