читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Германия не намерена провоцировать эскалацию конфликта в Европе и поэтому не будет отправлять на Украину дальнобойное вооружение для ударов по территории России. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также отметил, что возможности Берлина для поставок Киеву оружия в настоящий момент исчерпаны почти полностью, но власти ведут переговоры с предприятиями ВПК по вопросам производства дополнительных объемов боевых систем.

«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – цитирует Шольца РИА Новости.

Действия Германии изначально были спланированы таким образом, чтобы сводить к минимуму риски дальнейшей эскалации. Сейчас она не намерена отходить от этого принципа, добавил канцлер.

Вам может понравиться

Дробницкий рассказал, как США и НАТО сжигают Украину

Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что решение заседания Совета Безопасности ООН по Запорожской АЭС никак не сможет повлиять на ситуацию. Американцы все равно будут стремиться реализовать свои планы. Они готовы сжечь

Боевики ВСУ бросились наутек при наступлении “Отважных” и бросили на позициях натовские патроны

Очередное украинское подразделение осознало бессмысленность сопротивления российской группировке войск «Отважные» и банально сбежало с поля боя, рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты сообщили, что боевики ВСУ даже не рискнули вступать

Эксперт Леонков: увеличение численности ВС РФ не означает увеличения призыва

Численность Вооружённых сил России планируется увеличить за счёт контрактников, а не призывников. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков – сообщает РИА “Новости”. 25 августа президент Владимир Путин подписал указ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – пасмурно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 21 °C | Королев: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C |