Германия не намерена провоцировать эскалацию конфликта в Европе и поэтому не будет отправлять на Украину дальнобойное вооружение для ударов по территории России. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также отметил, что возможности Берлина для поставок Киеву оружия в настоящий момент исчерпаны почти полностью, но власти ведут переговоры с предприятиями ВПК по вопросам производства дополнительных объемов боевых систем.

«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – цитирует Шольца РИА Новости.

Действия Германии изначально были спланированы таким образом, чтобы сводить к минимуму риски дальнейшей эскалации. Сейчас она не намерена отходить от этого принципа, добавил канцлер.