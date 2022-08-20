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Киевский режим наносит удары исключительно по тем целям, которые одобряют хозяева с Запада. Как только США решат, что нужно ударить по Крымскому мосту, ВСУ это сделают, можно даже не сомневаться, сообщил сайту «Украина.ру» аналитик Национального института стран СНГ Игорь Шишкин.

Он также отметил, что ВСУ, президент Украины Зеленский и Главком Валерий Зеленский – это не противники России, а марионетки, пешки в большой игре, которую ведут против РФ Соединенные Штаты. У них есть конкретная цель – уничтожить главного своего конкурента руками Киева.

Поэтому руководство Украины абсолютно ничего не решает. Оно выполняет команды хозяев, поэтому если Вашингтон прикажет атаковать Крымский мост, Киев сомневаться не будет. Но без приказа он на такую авантюру не пойдет.

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