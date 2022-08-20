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В рамках специальной военной операции на Украине очень важно провести полную денацификацию на всей территории соседней страны. В противном случае она останется угрозой для РФ, рассказал политолог Игорь Шишкин.

Он пояснил, что Киев курируют Соединенные Штаты и они никогда не успокоятся. Если освободить всю территорию Украины, но оставить всего одно село под контролем киевских властей, Вашингтон обязательно привезет туда ракету и запустит ее в сторону России.

Шишкин также прокомментировал обстрелы украинскими боевиками Запорожской АЭС. Он напомнил, что ракеты РСЗО HIMARS во время удара по Еленовке точно поразили то здание, в котором содержались пленные. Стреляя по атомной станции, Киева «никак не может» попасть в реакторные залы. Однако если США дадут команду это сделать, Украина не задумываясь устроит ядерную катастрофу.

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