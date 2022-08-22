Михаил Шахназаров прокомментировал интервью Юлии Ауг на тему сноса памятника Т-34 в Эстонии. По словам журналиста, это интервью стало уроком предательства и подлости.

Напомним, что власти Эстонии демонтировали монумент Танк-Т-34 в Нарве. Его доставили в военный музей. После этого Юлия Ауг в интервью с эстонскими журналистами заявила о том, что мемориал нужно было снести еще в девяностые годы. Она сообщила, что сам этот процесс ей кажется «прекрасным» и «неизбежным».

Такое скандальное заявление артистки очень возмутило Шахназарова. Он прокомментировал свое мнение: «Создается впечатление, что у этого человека нет, и никогда не было Родины. В мыслях у нее отсутствует место для гордости и памяти. Для нее нарвский танк, это не более чем груда железа. Но она очень скоро вернется в Россию».

Поддержали журналиста и пользователи социальных сетей. Многие предложили запретить актрисе въезд на территорию России.