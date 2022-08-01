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На границе Сербии и Косово ситуация с каждым часом обостряется. Уже после первых столкновений, которые привели к ранениям участников с обеих сторон Белград перебросил в приграничные районы свою авиацию. Вертолеты Ми-35, а также истребители МиГ-29 взмыли в небо в полной готовности нанести удар по Косово, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что слухи об обстреле территории Косово сербскими ВС уже появлялись в сети, но пока официального подтверждения этому нет. Сейчас неизвестно, сколько именно самолетов и вертолетов подняли в небо, однако есть данные от жителей приграничных районов, что авиация находилась в воздухе на протяжении всей ночи с небольшими перерывами.

Готовятся к вооруженному конфликту и в Приштине. Так, боевики и военнослужащие спецназа Косово имеют на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и другое западное оружие. Они готовы применить его в случае необходимости, что указывает на риск перехода конфликта в стадию полномасштабного столкновения.

Напомним, что ранее Москва призвала Приштину прекратить провокации на границе с Сербией.

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