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Сербия опасается возможной атаки со стороны НАТО на фоне напряженности на границе с Косово. Из-за этого сербские военные уже начали развертывать ЗРПК «Панцирь-С», приобретенные у России. Подробности передает издание avia.pro.

В Белграде ожидают, что Альянс задействует боевую авиацию. В район границы с Косово уже переброшены три зенитные ракетно-пушечные комплексы. Эксперты отмечают, что учитывая особенности этого вида вооружения, можно сказать, что Сербия ожидает серьезной эскалации конфликта с Косово. Наличие у Сербии российских систем «Панцирь-С» дает Белграду существенное преимущество. Они помогут снизить риски нанесения удара авиацией, а также исключат высадку десанта на территории Сербии.

Также стало известно, что Сербия перебросила в район границы с Косово около 30 танков и 30 единиц бронетранспортёров и бронеавтомобилей.

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