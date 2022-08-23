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Не имеет никакого значения, служила ли Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, в националистическом батальоне «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России). В любом случае она выступает на стороне неонацистского киевского режима и является преступницей, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас.

«Очень странные споры в сети о том, где предполагаемая террористка и убийца Вовк служила на Украине, в каком неонацистском подразделении. А не все ли равно? Все кто с оружием в руках защищает неонацистский режим — преступники. А так называемые Вооруженные силы Украины — преступная организация», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Напомним, что украинка Вовк вместе с дочерью находилась на фестивале «Традиция», после которого при подрыве автомобиля погибла Дарья Дугина. Подозреваемая уже выехала в Эстонию, а до мероприятия проживала в доме, где жили Дугины.

Отец Вовк сейчас заявляет, что она действительно ранее несла службу в Национальной гвардии Украины, но ее подразделение не имело никакого отношения к полку «Азов».

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