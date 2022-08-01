Россия окажет Сербии помощь, не вступая напрямую в конфликт, если ситуация с Косово обострится. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в интервью РИА “Новости”.

На севере Косово начались беспорядки из-за нового правила, которое ввели власти Приштина. С 1 августа на территорию запрещен въезд с сербскими номерами и документами. США выступили с призывом отложить запрет до сентября.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что он ожидает снижения напряженности, и сделает для этого все возможное.

Владимир Джабаров отметил, что сложившаяся ситуация очень опасно, так как все события происходят в самом центре Европы. Все может закончится печально, так как в Косово стоят натовские силы. Ситуация может перерасти в вооруженный конфликт, в который вмешаются страны НАТО.

При этом Джабаров отметил, что Россия поможет Белграду. Он заявил: “Мы сами в конфликт, я думаю, не будем вступать. Но помощь сербам, конечно, если они обратятся, окажем. У нас есть договор о дружбе”.