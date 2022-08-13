Военнослужащие украинской армии, которые приняли решение сложить оружие, рассказали о причинах, побудивших их это сделать. Так, Виталий Деревянкин, который служил в 25-й десантно-штурмовой бригаде, заявил, что не согласен с действиями киевского режима и не поддерживает их.

По словам бойца, украинские власти направляют не в ту сторону, в которую нужно. Они должны думать о будущем новых поколений в стране.

«Мои родители никогда не поддерживали украинскую власть, с малого возраста давали понимать, что происходящее неправильно. Я не хочу возвращаться на Украину», – подчеркнул Деревянкин.

Также причины сдачи в плен раскрыл и матрос украинского флота с позывным «Малыш». Он заявил, что не собирается воевать против своих братьев. Поэтому уже в первые дни спецоперации сложил оружие.

Также бойцы рассказали о хорошем к ним отношении, поведали, что их хорошо кормят, предоставляют возможность ходить в церковь, организуют прогулки.